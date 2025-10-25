Володин предупредил будущие поколения в ЕС о расплате за «открытый грабеж»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал использование замороженных активов РФ не только нарушением международных законов, но и воровством. Мнение он высказал в своем канале в Max.

По словам Володина, подобные действия с российскими активами также можно назвать «открытым грабежом».

«За такие решения придется платить не только тем, кто их сегодня принимает, но и будущим поколениям», — предупредил спикер Госдумы в своем посте.

Российская сторона, в случае конфискации активов, будет требовать «вернуть украденное», а европейским лидерам, «замешанным в воровстве, придется выплатить суммы куда большие, с начисленными процентами», подчеркнул Володин.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече соратников в Лондоне ранее заявил, что «Коалиция желающих» готовит новую «стратегию максимального давления» на Россию. По его мнению, участники объединения сделают все возможное для вытеснения российских нефти и газа с международных рынков, приложат усилия для использования замороженных российских активов в пользу Украины и усилят дальнейшее военное давление на Москву «за счет дальнейшего предоставления средств дальнего действия». В России, в свою очередь, отметили, что «подобные замашки на роль «глобального полицейского» гарантированно не останутся без последствий». Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции рассказали об отказе ЕС Зеленскому в конфискации российских активов.