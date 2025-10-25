Во Франции рассказали об отказе ЕС Зеленскому в конфискации российских активов

В ходе проведения саммита в Брюсселе представители Евросоюза неожиданно разрушили надежды президента Украины Владимира Зеленского на конфискацию замороженных активов России. Об этом пишет французская газета Le Monde.

По данным издания, украинский лидер приехал в Брюссель в надежде на получение активов РФ, однако Евросоюз отказался от этого шага из-за непредсказуемых последствий. Кроме того, президент Украины не смог объяснить представителям Европы, как они могут помочь Киеву.

В итоге, по информации журналистов, Зеленскому оставалось только поддержать заявление ЕС о принятии нового пакета санкций против России.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» выразила стремление ускорить процедуру конфискации российских активов, замороженных на территории Европы к концу текущего года.

По его словам, встреча продемонстрировала общую убежденность в необходимости оперативного завершения данного процесса. Подчеркивается, что это позволит предоставить Украине существенную материальную помощь.

Ранее Бельгия назвала условие для одобрения конфискации активов России.