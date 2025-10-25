На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В конгрессе США предрекли «настоящий ад» при вмешательстве Трампа в конфликт на Украине

Сенатор Пол предрек «настоящий ад» при вмешательстве Трампа в конфликт на Украине
Al Drago/Pool via Reuters

Сенатор США от Республиканской партии Рэнд Пол предрек «настоящий ад» в случае вмешательства президента Дональда Трампа в конфликт на Украине и агрессивных действий против Венесуэлы. Его слова приводит газета The Hill.

«Но если на Украину поступит больше денег и будет похоже, что он [Дональд Трамп] склонится к тому, чтобы заставить нас вмешаться в войну с Украиной на ее стороне [против России] или на любой другой стороне в этой войне, я думаю, начнется настоящий ад», — заявил Пол.

По его словам, внешнеполитический курс США может иметь более серьезные последствия, чем ситуация вокруг дела Джеффри Эпштейна.

«И если президент Трамп внезапно станет президентом, который сменит режим в Венесуэле и начнет снабжать Украину оружием и деньгами, я думаю, многие люди почувствуют себя брошенными», — предположил сенатор.

До этого газета The Hill писала, что решение ввести санкции против российских нефтедобывающих компаний стало первым прямым выпадом американского лидера Дональда Трампа в адрес своего коллеги Владимира Путина.

Ранее в Британии заявили, что новые санкции не изменят позиции Путина по Украине.

