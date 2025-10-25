На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, чем обернулись пошлины Трампа для отношений Индии и России

The Times: новые пошлины Трампа только укрепили отношения России и Индии
Владимир Смирнов/РИА Новости

Пошлины президента США Дональда Трампа и давление на Индию только укрепили отношения Москвы и Нью-Дели. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на экспертов.

В материале отмечается, что после решения Трампа ввести 50% пошлины в Индии набирает силу «пророссийское лобби».

Газета цитирует профессора Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру Раджана Кумара, который заявил, что пророссийские настроения в Индии лишь усилились из-за угроз Трампа.

«Дефицит доверия в настоящее время является серьезной проблемой между Индией и Соединенными Штатами. Это укрепило позиции России в отношениях с Индией», — заявил эксперт.

По его словам, пока президент Трамп будет находиться у власти, доверие между США и Индией восстановить не получится.

До этого Дональд Трамп заявил, что Индия продолжит платить «огромные» пошлины, если не откажется от закупок российской нефти.

Ранее в США заявили, что Индия откажется от российской нефти после новых санкций.

