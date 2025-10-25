Макрон назвал «поворотным моментом» новые санкции против России

Новые санкции Соединенных Штатов против России стали поворотным моментом. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает британский канал Sky News.

«Американские санкции являются поворотным моментом», — заявил он.

По словам Макрона, эффективность санкций должна оказать влияние на финансирование «войны для России». В своей речи он подчеркнул необходимость увеличить поддержку Украины со стороны стран «коалиции желающих».

До этого газета The Telegraph писала, что «коалиция желающих» решила применить новую тактику давления на Россию.

24 октября начальник генерального штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль говорил, что Франция готова вмешаться в конфликт на Украине и развернуть свой военный контингент на территории страны в 2026 году. По его словам, войска «коалиции» готовы к одновременным действиям в «трех чрезвычайных ситуациях», включая участие в украинском конфликте.

Ранее Макрон анонсировал новые военные поставки Украине от Франции.