На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макрон назвал «поворотным моментом» новые санкции против России

Sky News: Макрон назвал новые санкции США против России поворотным моментом
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Новые санкции Соединенных Штатов против России стали поворотным моментом. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает британский канал Sky News.

«Американские санкции являются поворотным моментом», — заявил он.

По словам Макрона, эффективность санкций должна оказать влияние на финансирование «войны для России». В своей речи он подчеркнул необходимость увеличить поддержку Украины со стороны стран «коалиции желающих».

До этого газета The Telegraph писала, что «коалиция желающих» решила применить новую тактику давления на Россию.

24 октября начальник генерального штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль говорил, что Франция готова вмешаться в конфликт на Украине и развернуть свой военный контингент на территории страны в 2026 году. По его словам, войска «коалиции» готовы к одновременным действиям в «трех чрезвычайных ситуациях», включая участие в украинском конфликте.

Ранее Макрон анонсировал новые военные поставки Украине от Франции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами