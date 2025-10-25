«Коалиция желающих» решила применит тактику давления на Россию. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Это знаменует собой существенное изменение тактики коалиции, которая ранее была создана Великобританией и Францией для планирования военного развертывания под руководством Европы для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения», — говорится в публикации.

Отмечается, что с преодолением направить на Украину военный контингент после окончания конфликта выступил преьмре-министр Великобритании Кир Стармер.

Накануне начальник генерального штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль говорил, что Франция готова вмешаться в конфликт на Украине и развернуть свой военный контингент на территории страны в 2026 году.

Генерал заявил, что 2026 год будет годом «коалиции желающих», и подтвердил приверженность Франции союзникам. По его словам, войска «коалиции» готовы к одновременным действиям в «трех чрезвычайных ситуациях», включая участие в украинском конфликте.

Ранее Песков объяснил, почему Евросоюз создает из России искусственного врага.