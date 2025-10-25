Протестующие освистали президента Румынии

Протестующие в Яссах освистали президента Румынии Никушора Дана, предложив ему отправиться на Украину. Об этом сообщает журнал Agora Press.

Инцидент произошел во время визита главы государства в Национальный театр в Яссах. Как пишет Agora Press, при входе в здание главу государства встретили десятки протестующих, которые скандировали «позор!», «предатель! »» и «убирайся на Украину!». Один из мужчин выкрикнул фразу: «Вы самый слабый президент».

По данным издания, Дан не стал отвечать на выкрики протестующих и ограничился приветственным жестом, после чего направился в здание Национального театра.

В начале октября RT сообщил, что президент Румынии подвергся насмешкам пользователей интернета после того, как растерялся на официальной церемонии и этим напомнил бывшего главу Белого дома Джо Байдена. Как передавал телеканал, Дан, оказавшись перед строем почетного караула, не знал, что ему нужно делать. Румынский президент, поклонившись, со смущенным видом стал крутиться вокруг своей оси, а затем пошел совсем в другую сторону. Окружающие были вынуждены указать ему правильное направление.

Ранее премьер Румынии заявил, что готов уйти в отставку уже «завтра».