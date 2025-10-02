На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Румынский президент подвергся насмешкам из-за похожего на Байдена поведения

Президент Румынии Никушор Дан стал мемом из-за сходного с Байденом поведения
IMAGO/Alex Nicodim/Global Look Press

Президент Румынии Никушор Дан подвергся насмешкам пользователей интернета после того, как растерялся на официальной церемонии и этим напомнил бывшего главу Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщает RT.

Дан, оказавшись перед строем почетного караула, явно не знал, что ему следует делать. Румынский президент, поклонившись, со смущенным видом стал вертеться вокруг своей оси, а затем пошел совсем в другую сторону. Окружающие вынуждены были указать ему правильное направление.

Таким странным поведением Дан напомнил экс-президента США Джо Байдена. Пользователи интернета уже создали несколько насмешливых роликов с участием румынского президента.

1 октября сообщалось, что Google запретил спрашивать у своего ИИ-поиска про деменцию президента США Дональда Трампа.

19 мая СМИ сообщили, что команда Байдена во время его предвыборной кампании использовала спецэффекты и монтаж, чтобы скрывать его оговорки.

Ранее в Белом доме заявили, что Байден проспал свое президентство.

