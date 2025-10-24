Премьер Румынии заявил, что готов уйти в отставку уже «завтра»

Премьер-министр Румынии Илие Боложан заявил, что готов покинуть свой пост уже «завтра», если этот шаг поможет стране выйти из кризиса. Об этом он заявил в интервью телеканалу Antena 3.

«Я могу уйти завтра. <...> Боложан может быть премьер-министром или нет, это не проблема. Мы все временные. Но мы должны реагировать на проблемы, с которыми сталкивается Румыния. Мы не можем убежать от этих проблем, давайте слушать друг друга», — сказал глава румынского кабмина.

По словам политика, сейчас в парламентской коалиции Румынии есть ряд разногласий по некоторым вопросам. Боложан напомнил, что в случае, если какая-либо из политических партий убеждена в том, что правительство не выполняет свои обязанности, она может воспользоваться процедурой вотума недоверия и создать большинство в парламенте с помощью Альянса за объединение румын.

11 августа Боложан пообещал гражданам Румынии, что у них не конфискуют сбережения в рамках новой пенсионной реформы. Политик заверил, что изменения коснутся лишь процедуры выплаты средств и будут соответствовать тому порядку, который предусмотрен в большинстве стран Европы.

Ранее президент Румынии перестал отвечать на звонки граждан.