Депутат болгарского парламента, лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов заявил, что украинские олигархи продали страну Западу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, Украина не сможет оправиться от того, что ее территорию использовали как плацдарм для ведения войны с Россией. При этом президент Украины Владимир Зеленский «ничего не решает».

«Они (олигархи. — «Газета.Ru») просто выбрали Украину в качестве места для ведения войны. Украинским олигархам заплатили, чтобы война могла вестись именно на этой территории <...> Украина не оправится. Люди, которые оттуда уехали, не вернутся: они уже обосновались где-то еще. Когда они вернутся, они увидят тот ад, который там создали», — пояснил Михайлов.

25 октября депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в своем Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский и его режим виновны в преступлениях против украинского народа.

Политик также напомнил о беспрецедентной насильственной мобилизации на Украине и о тяжелом положении украинских военнослужащих, которые остаются на фронте без демобилизации и ротации.

