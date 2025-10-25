На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФПИ рассказали, из чего состоит решение конфликта на Украине

Дмитриев: решение конфликта на Украине состоит из нескольких элементов
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что решение конфликта на Украине состоит из нескольких элементов. Об этом сообщает Fox News.

«Существует всего несколько элементов. Один из них — это гарантии безопасности для Украины. Россия заявила: «Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины». ..., существует территориальный вопрос, связанный с русским населением, которое подверглось атакам со стороны украинских сил еще до начала конфликта. ..., существует вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России», — поделился Дмитриев.

Он уточнил, что конфликт может завершиться в короткие сроки, если данные вопросы можно будет решить дипломатическим путем.

Дмитриев также сообщал, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится.

По словам спецпредставителя российского президента, встреча была «скорее перенесена», а не отменена. Он допустил, что причиной могла стать необходимость проработать детали для ее проведения, поскольку саммит должен быть хорошо подготовлен дипломатически.

Ранее американист рассказал о тайных смыслах отмены встречи Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами