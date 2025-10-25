В РФПИ рассказали, из чего состоит решение конфликта на Украине

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что решение конфликта на Украине состоит из нескольких элементов. Об этом сообщает Fox News.

«Существует всего несколько элементов. Один из них — это гарантии безопасности для Украины. Россия заявила: «Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины». ..., существует территориальный вопрос, связанный с русским населением, которое подверглось атакам со стороны украинских сил еще до начала конфликта. ..., существует вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России», — поделился Дмитриев.

Он уточнил, что конфликт может завершиться в короткие сроки, если данные вопросы можно будет решить дипломатическим путем.

Дмитриев также сообщал, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится.

По словам спецпредставителя российского президента, встреча была «скорее перенесена», а не отменена. Он допустил, что причиной могла стать необходимость проработать детали для ее проведения, поскольку саммит должен быть хорошо подготовлен дипломатически.

Ранее американист рассказал о тайных смыслах отмены встречи Путина и Трампа.