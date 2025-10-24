На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко сделал заявление о передаче власти в Белоруссии

Лукашенко: мы должны навести порядок и передать молодежи бразды правления
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о передаче власти в стране. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы должны навести порядок и передать молодежи бразды правления», — сказал он.

Лукашенко приехал с рабочим визитом в Витебскую область 24 октября и остался недоволен отчетностью, которую ему предоставили. Он назвал ситуацию в регионе позором и предупредил об ужесточении контроля.

Президент Белоруссии на совещании с чиновниками заявил о плохом самочувствии из-за проблем с экономикой у Витебской области.

До этого Лукашенко поднял тему очередей на заправках в Белоруссии. Он удивился тому, что если раньше белорусы просили его поставить магазины на АЗС, то теперь просят избавиться от очередей, которые из-за этих же магазинов и появляются. Тем не менее Лукашенко попросил правительство разобраться с ситуацией.

Ранее Лукашенко захотел в подарок первый белорусский робот-пылесос.

