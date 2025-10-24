Лукашенко «поплохело» из-за проблем в белорусском регионе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании с чиновниками о плохом самочувствии из-за проблем с экономикой у Витебской области. Об этом сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

«Мне стало плохо вообще. Я увидел <...> ужаснейшую ситуацию в Витебской области. Ужасная безответственность снизу доверху. <...> Мне хотелось бы с вами работать по-хорошему, но с вами невозможно работать по-хорошему», — сказал белорусский лидер.

По его словам, он получил доклад от главы области по поводу ситуации в регионе вчера поздно вечером и был поражен полученной информацией и приложенными к ней фотографиями. Он отметил рост падежа скота на 140% год к году и ненадлежащее обращение с животными со стороны специалистов в области.

До этого Лукашенко поднял тему очередей на заправках в Белоруссии. Он удивился тому, что если раньше белорусы просили его поставить магазины на АЗС, то теперь просят избавиться от очередей, которые из-за этих же магазинов и появляются. Тем не менее Лукашенко попросил правительство разобраться с ситуацией.

