На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко поднял тему очередей на заправках в Белоруссии

Лукашенко объяснил очереди на заправках в Белоруссии шуткой о кофе
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Жители Белоруссии просят разобраться с очередями на автомобильных заправках, которые возникают из-за водителей, заехавших выпить кофе, рассказал президент страны Александр Лукашенко, прокомментировав ситуацию шуткой. Об этом сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

«Приехали заправляться (спикер национального собрания) Наталья Ивановна Кочанова с (премьер-министром Александром) Турчиным, машины поставили поперек, никто проехать не может. А они где? А они в кафе кофе пьют», — в шутку возмутился белорусский президент.

Он также удивился тому, что если раньше белорусы просили его поставить магазины на АЗС, то теперь просят избавиться от очередей, которые из-за этих же магазинов и появляются. Тем не менее Лукашенко попросил правительство разобраться с ситуацией.

3 октября Лукашенко получил от Солигорской птицефабрики в подарок перепелок — двух самцов и семь самок. Птицы станут новыми обитателями президентской фермы.

Ранее Лукашенко заявил, что отказался бы от Нобелевской премии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами