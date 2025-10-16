Лукашенко поднял тему очередей на заправках в Белоруссии

Лукашенко объяснил очереди на заправках в Белоруссии шуткой о кофе

Жители Белоруссии просят разобраться с очередями на автомобильных заправках, которые возникают из-за водителей, заехавших выпить кофе, рассказал президент страны Александр Лукашенко, прокомментировав ситуацию шуткой. Об этом сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

«Приехали заправляться (спикер национального собрания) Наталья Ивановна Кочанова с (премьер-министром Александром) Турчиным, машины поставили поперек, никто проехать не может. А они где? А они в кафе кофе пьют», — в шутку возмутился белорусский президент.

Он также удивился тому, что если раньше белорусы просили его поставить магазины на АЗС, то теперь просят избавиться от очередей, которые из-за этих же магазинов и появляются. Тем не менее Лукашенко попросил правительство разобраться с ситуацией.

