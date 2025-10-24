Министр внутренних дел США оценил санкции против РФ

Бергам: санкции против России крайне важны для прекращения конфликта на Украине

Санкции против России крайне важны для прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил министр внутренних дел США Дуг Бергам, передает РИА Новости.

«Я настроен очень оптимистично в плане того, что давление, которое мы сможем оказать на Россию, приведет к завершению этого конфликта», — сказал глава МВД США.

23 октября Европейский союз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Рестрикции впервые затронули российский газовый сектор и ограничили перемещение российских дипломатов. МИД Эстонии предупредило, что ЕС уже начал готовить 20-й пакет ограничений против РФ.

В этот же день минфин США сообщил о введении новых антироссийских санкций против крупнейших нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл».

Ранее были названы главные последствия санкций США против российских нефтяных компаний.