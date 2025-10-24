Захарова предрекла ЕС расплату за угрозы вторичными санкциями третьим странам

Евросоюз не отдает себе отчет, что угрозы третьим странам вторичными санкциями из-за сотрудничества с РФ повлекут за собой последствия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий приводится на сайте ведомства.

По мнению Захаровой, страны ЕС «заигрались в собственную исключительность» и начали шантажировать все большее количество третьих стран вторичными санкциями. Дипломат считает, что тем самым Евросоюз заявляет, что может диктовать условия торгово-экономического сотрудничества между суверенными государствами.

«Подобные замашки на роль «глобального полицейского» (или, если хотите, «таможенника») гарантированно не останутся без последствий», — считает представитель МИД.

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Под ограничения в том числе попали нефтеперерабатывающие компании в третьих странах, в основном китайские и индийские фирмы, которые сотрудничают с РФ в области нефтепереработки и торговли энергоносителями.

В Минкоммерции КНР заявили, что действия Евросоюза ущемляют интересы Китая, наносят серьезный ущерб торгово-экономическому сотрудничеству КНР и ЕС, а также подрывают глобальную энергетическую безопасность. В ведомстве пообещали, что КНР примет ответные меры в связи с 19-м пакетом антироссийских санкций ЕС.

