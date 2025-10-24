На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова предрекла ЕС расплату за угрозы вторичными санкциями третьим странам

Захарова: угрозы ЕС вторичными санкциями третьим странам повлекут последствия
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Евросоюз не отдает себе отчет, что угрозы третьим странам вторичными санкциями из-за сотрудничества с РФ повлекут за собой последствия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий приводится на сайте ведомства.

По мнению Захаровой, страны ЕС «заигрались в собственную исключительность» и начали шантажировать все большее количество третьих стран вторичными санкциями. Дипломат считает, что тем самым Евросоюз заявляет, что может диктовать условия торгово-экономического сотрудничества между суверенными государствами.

«Подобные замашки на роль «глобального полицейского» (или, если хотите, «таможенника») гарантированно не останутся без последствий», — считает представитель МИД.

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Под ограничения в том числе попали нефтеперерабатывающие компании в третьих странах, в основном китайские и индийские фирмы, которые сотрудничают с РФ в области нефтепереработки и торговли энергоносителями.

В Минкоммерции КНР заявили, что действия Евросоюза ущемляют интересы Китая, наносят серьезный ущерб торгово-экономическому сотрудничеству КНР и ЕС, а также подрывают глобальную энергетическую безопасность. В ведомстве пообещали, что КНР примет ответные меры в связи с 19-м пакетом антироссийских санкций ЕС.

Ранее Путин прокомментировал новые санкции против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами