Захарова сообщила о резком росте количества дипфейков

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Количество дипфейков в информационном поле выросло в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Об этом на сессии «СМИ, новые медиа и дипломатия: вызовы и возможности» в рамках VIII Глобального форума молодых дипломатов заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Количество дипфейков растет с геометрической прогрессией — выросло в шесть раз, до 60 тыс. отдельных публикаций», — заявила она.

По словам Захаровой, в текущем году было зафиксировано свыше 3 тыс. уникальных антироссийских вбросов в сети. Дипломат подчеркнула, что фейков могло быть и больше, поскольку ей известны лишь те случаи, которые были зафиксированы и обработаны.

Захарова отметила, что это на 10% выше той статистики, которая была в 2024 году.

Незадолго до этого официальный представитель МИД рассказывала, что на выборах в Камеруне использовался дипфейк с президентом России Владимиром Путиным для поддержки оппозиционного кандидата. Инцидент произошел 12 октября.

Захарова отметила, что фейк является классическим и носит грубоватый характер. Видео было создано с помощью искусственного интеллекта, который, по мнению дипломата, целенаправленно распространили в камерунское цифровое пространство перед официальным оглашением результатов.

Ранее депутат ГД попросила РКН удалить ИИ-видео с якобы ее высказываниями.

