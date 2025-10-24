На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трутнев назвал основу для развития патриотического воспитания в России

Трутнев: центр «Воин» должен стать фундаментом патриотического воспитания в РФ
Фонд «Росконгресс»

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» должен стать основой для развития патриотического воспитания в России. Об этом в ходе конференции Российского союза боевых искусств (РСБИ) заявил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, передает ТАСС.

«Считаю, что «Воин» может и должен стать одним из фундаментов развития патриотического воспитания в России», — заявил он.

Трутнев попросил руководителей всех филиалов совместно с исполкомом РСБИ провести работу по спортивной подготовке, обучению рукопашному бою. Он добавил, что филиалы заведения работает в 21 регионе страны, в том числе на Донбассе и Новороссии.

Представитель президента рассказал, что в центре проводится обучение по девяти направлениям, включая новое — снайпинг. Политик добавил, что за два года существования проекта через центр прошли 55 тыс. воспитанников.

Центры «Воин» по всей стране объединяют порядка 400 инструкторов, многие из которых являются участниками спецоперации на Украине. Для ребят проводят занятия по огневой, инженерной и тактической подготовке, а также учат основам нацбезопасности, управлению БПЛА и другим полезным навыкам. При этом программы рассчитаны на юношей и девушек от 14 до 35 лет.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии награждения наставников и учителей участников спецоперации в концертном центре «Сириус» заявил, что сила России кроется в ее самобытной суверенной системе образования.

Ранее психолог раскрыла роль отца в воспитании детей.

