На Западе сообщили об «особых просьбах» Зеленского к Мерцу

Politico: Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами
Emmanuele Contini/NurPhoto/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем озвучил «особые просьбы» относительно усиления оборонного потенциала Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного немецкого чиновника.

«Зеленский обратился к канцлеру с «особыми просьбами» о помощи Украине с ее оборонным потенциалом», - говорится в сообщении.

Переговоры между лидерами были посвящены текущей ситуации в Вашингтоне и находящимся там на рассмотрении планам США.

15 октября на пресс-конференции, состоявшейся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин выделит Украине военную помощь на сумму €2 миллиарда. Пакет помощи включает различное военное оборудование, в том числе системы противоракетной обороны (ПРО). Кроме того, Писториус уточнил, что Германия участвует в программе PURL, вложив $500 млн.

Ранее сообщалось, что ФРГ выделит €300 млн на производство дальнобойных БПЛА на Украине.

