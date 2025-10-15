Германия выделит Украине военную помощь на €2 млрд

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Писториус: ФРГ выделит Украине военную помощь на €2 млрд
Heiko Becker/Reuters

Германия предоставит Киеву военное оборудование на €2 млрд, в том числе системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе глава минобороны ФРГ Борис Писториус, передает «Интерфакс».

«Мы сейчас готовим пакет помощи на сумму €2 млрд. В него войдут системы противоракетной обороны, самые современные радиолокационные технологии и боеприпасы», — заявил он.

Также Писториус уточнил, что Германия участвует в программе PURL, вложив $500 млн.

Министр рассказал, что готовящийся пакет помощи направлен на удовлетворение первоочередных потребностей Киева в сфере обороны.

15 октября стало известно, что правительство Норвегии намерено направить 85 млрд норвежских крон (около €7,25 млрд) на военную и гражданскую поддержку Украины в следующем году.

В этот же день министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что власти страны в рамках бюджета на 2026 год готовят пакет помощи для Киева на €1 млрд.

Ранее Писториус заявил, что ФРГ выделит €300 млн на производство дальнобойных БПЛА на Украине.

