Глава МИД Венгрии назвал введение санкций против России нарушением законов ЕС

Европейские чиновники нарушают законы Евросоюза (ЕС), вводя санкции против России, с таким же успехом они могут пойти против стран блока в вопросе его расширения. Таким мнением поделился министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью журналу American Conservative.

«Либералы в Европе <...> уже делают это (нарушают законы ЕС. — «Газета.Ru)», — сказал он.

По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии, принимая запрет на импорт российских нефти и газа, инициаторы подавали этот вопрос как исключительно торговый. В действительности же это была санкция, введение которой в соответствии с законами ЕС требует единогласного решения, подчеркнул он.

Сийярто отметил, что это не первое нарушение внутренних правил со стороны еврочиновников, поэтому от них стоит ожидать обхода в вопросе расширения блока и принятия в него других стран.

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru»

