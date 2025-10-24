Глава МИД Венгрии рассчитывает на проведение саммита РФ — США в Будапеште

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто надеется на проведение саммита РФ-США в Будапеште. Об этом он заявил в интервью журналу American Conservative.

«Я получил информацию о том, что он [саммит] состоится, и я доверяю президенту [США Дональду] Трампу и президенту [РФ Владимиру] Путину больше, чем либеральным СМИ», — сказал глава МИД Венгрии.

В среду, 22 октября, Дональд Трамп сообщил об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, о которой было объявлено на прошлой неделе. Американский президент выразил мнение, что на этой встрече не удалось бы добиться «того, что нужно». При этом Трамп не исключил, что встреча с Путиным состоится в будущем.

Глава Белого дома также заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине идет «достаточно хорошо» и потребовал от России согласиться на прекращение огня по линии фронта, зафиксировав свои нынешние позиции.

После этого США объявили о введении новых антироссийских санкций. Они стали первыми во второй период президентства Трампа.

