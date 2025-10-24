На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Индии отказались заключать сделки с США «под дулом пистолета»

Индия отказалась от сделок с США под дулом пистолета
true
true
true
close
Depositphotos

Индия не станет заключать двустороннее торговое соглашение с США в спешке или под давлением, заявил министр торговли и промышленности республики Пиюш Гоял на конференции Berlin Global Dialogue. Его слова передает ТАСС.

«Мы, конечно, ведем переговоры с Соединенными Штатами, но мы не заключаем сделки в спешке, не заключаем сделки с жесткими сроками или под дулом пистолета», — сказал министр.

Гоял отметил, что республика настроена на долгосрочную перспективу и никогда не принимает решений в спешке. Он также указал на принятие Индией факта того, что со стороны США наложены тарифы. В связи с этим республика рассматривает новые рынки.

Среди прочего министр заявил, что в индийской экономике наблюдается рост спроса, что указывает на ее устойчивую структуру. Торговое соглашение предполагает долгосрочную перспективу взаимоотношений, в связи с чем задача индийского правительства заключается в том, чтобы добиваться наилучших условий для страны, подчеркнул Гоял.

Также министр заявил, что не примет заявлений о том, что его страна «не может дружить с Евросоюзом или Кенией», поскольку Нью-Дели сам принимает решения о покупке товаров у других государств.

В сентябре индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что главным врагом Индии является зависимость от других государств. Он подчеркнул, что стране необходимо победить эту зависимость.

Ранее на Западе заявили об отказе Индии от нефти из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами