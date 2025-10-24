В Индии отказались заключать сделки с США «под дулом пистолета»

Индия не станет заключать двустороннее торговое соглашение с США в спешке или под давлением, заявил министр торговли и промышленности республики Пиюш Гоял на конференции Berlin Global Dialogue. Его слова передает ТАСС.

«Мы, конечно, ведем переговоры с Соединенными Штатами, но мы не заключаем сделки в спешке, не заключаем сделки с жесткими сроками или под дулом пистолета», — сказал министр.

Гоял отметил, что республика настроена на долгосрочную перспективу и никогда не принимает решений в спешке. Он также указал на принятие Индией факта того, что со стороны США наложены тарифы. В связи с этим республика рассматривает новые рынки.

Среди прочего министр заявил, что в индийской экономике наблюдается рост спроса, что указывает на ее устойчивую структуру. Торговое соглашение предполагает долгосрочную перспективу взаимоотношений, в связи с чем задача индийского правительства заключается в том, чтобы добиваться наилучших условий для страны, подчеркнул Гоял.

Также министр заявил, что не примет заявлений о том, что его страна «не может дружить с Евросоюзом или Кенией», поскольку Нью-Дели сам принимает решения о покупке товаров у других государств.

В сентябре индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что главным врагом Индии является зависимость от других государств. Он подчеркнул, что стране необходимо победить эту зависимость.

Ранее на Западе заявили об отказе Индии от нефти из России.