Дугин допустил сближение России и Японии после избрания Такаити премьером

После прихода к власти в Японии Санаэ Такаити появились перспективы сближения Москвы и Токио. Такое мнение высказал философ, общественный и политический деятель Александр Дугин. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

Он напомнил, что Такаити оказалась не только первой в истории Японии премьером-женщиной, но и человеком, который придерживается правых, консервативных взглядов: рассматривает брак только как союз мужчины и женщины, стремится вернуть в страну буддизм, а также выдворить мигрантов.

Что касается отношений России и Японии, их налаживание зависит как от Москвы, так и от Токио, считает Дугин.

Философ также полагает, что РФ может стать посредником в наведении мостов между Японией и Китаем, отношения между которыми более чем прохладные.

4 октября стало известно, что Такаити выиграла выборы на должность председателя правящей Либерально-демократической партии. Как ей удалось возглавить кабмин и чего ждать от нового правительства страны — в материале «Газеты.Ru».

24 октября Такаити заявила, что правительство Японии намерено заключить мирный договор с Россией.

