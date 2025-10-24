На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дугин допустил сближение России и Японии после избрания Такаити премьером

Философ Дугин: Такаити может поспособствовать сближению России и Японии
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

После прихода к власти в Японии Санаэ Такаити появились перспективы сближения Москвы и Токио. Такое мнение высказал философ, общественный и политический деятель Александр Дугин. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

Он напомнил, что Такаити оказалась не только первой в истории Японии премьером-женщиной, но и человеком, который придерживается правых, консервативных взглядов: рассматривает брак только как союз мужчины и женщины, стремится вернуть в страну буддизм, а также выдворить мигрантов.

Что касается отношений России и Японии, их налаживание зависит как от Москвы, так и от Токио, считает Дугин.

Философ также полагает, что РФ может стать посредником в наведении мостов между Японией и Китаем, отношения между которыми более чем прохладные.

4 октября стало известно, что Такаити выиграла выборы на должность председателя правящей Либерально-демократической партии. Как ей удалось возглавить кабмин и чего ждать от нового правительства страны — в материале «Газеты.Ru».

24 октября Такаити заявила, что правительство Японии намерено заключить мирный договор с Россией.

Ранее стало известно, кто назначен главой МИД Японии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами