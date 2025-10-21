На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто назначен главой МИД Японии

Новым главой МИД Японии стал Тосимицу Мотэги
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА Новости

Новым главой МИД Японии стал Тосимицу Мотэги. Об этом пишет японское агентство NHK.

Мотэги уже был главой японского внешнеполитического ведомства с 2019 по 2021 год.

Уточняется, что Тосимицу Мотэги был одним из соперников Санаэ Такаити, ставшей первой в истории Японии женщиной-премьером по итогам выборов председателя правящей Либерально-демократической партии в октябре этого года.

Об избрании Такаити стало известно 21 октября. За ее кандидатуру проголосовала Нижняя палата парламента Японии. Она получила 237 голосов из 465, что позволило ей одержать победу в первом туре.

Ожидается, что во вторник вечером новый премьер проведет свою первую пресс-конференцию. Она также может объявить о формировании своего кабинета.

До этого Либерально-демократическая партия Японии договорилась о формировании коалиции с оппозиционной Партией обновления Японии, что и гарантировало избрание Такаити лидером ЛДП.

Ранее сообщалось, что приход к власти в Японии Такаити невыгоден Китаю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами