Стало известно, кто назначен главой МИД Японии

Новым главой МИД Японии стал Тосимицу Мотэги. Об этом пишет японское агентство NHK.

Мотэги уже был главой японского внешнеполитического ведомства с 2019 по 2021 год.

Уточняется, что Тосимицу Мотэги был одним из соперников Санаэ Такаити, ставшей первой в истории Японии женщиной-премьером по итогам выборов председателя правящей Либерально-демократической партии в октябре этого года.

Об избрании Такаити стало известно 21 октября. За ее кандидатуру проголосовала Нижняя палата парламента Японии. Она получила 237 голосов из 465, что позволило ей одержать победу в первом туре.

Ожидается, что во вторник вечером новый премьер проведет свою первую пресс-конференцию. Она также может объявить о формировании своего кабинета.

До этого Либерально-демократическая партия Японии договорилась о формировании коалиции с оппозиционной Партией обновления Японии, что и гарантировало избрание Такаити лидером ЛДП.

Ранее сообщалось, что приход к власти в Японии Такаити невыгоден Китаю.