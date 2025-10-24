На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле рассказали о взаимосвязи доверия россиян к военным и Путину

Песков: уровни доверия россиян к военным и Путину являются разными показателями
Roman Naumov/Global Look Press

Уровни доверия россиян к Вооруженным силам (ВС) России и президенту РФ Владимиру Путину являются самостоятельными показателями. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это самостоятельные показатели, которые самостоятельно измеряются. Они высокие, консолидация общества вокруг президента и Вооруженных сил — это говорящие показатели», — сказал представитель Кремля.

21 октября опрос аналитического центра ВЦИОМ показал, что в настоящее время 80% граждан доверяют российской армии. Также 80% граждан отметили гордость за военную мощь РФ.

24 октября ВЦИОМ сообщил, что 77,8% россиян заявили о своем доверии Путину. При этом уровень одобрения деятельности президента России составил 74,5%.

Ранее политолог отметила глубокое понимание Путиным запросов россиян.

