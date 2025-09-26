Политолог отметила глубокое понимание Путиным запросов россиян

На прошедшей сегодня встрече президента России Владимира Путина с избранными главами регионов глава государства президент особо акцентировал внимание на том, что на первом месте у властей страны должны быть люди. Президент наглядно показывает и понимает, что россияне ждут не цифр и отчетов, а конкретных решений и улучшения своей жизни, это характерно для политической культуры РФ. Об этом «Газете.Ru» заявила эксперт ЭИСИ и политолог Анна Федорова.

По ее словам, президент России неустанно напоминает не только губернаторам, но и другим должностным лицам о том, что в своей работе они должны в первую очередь руководствоваться интересами людей.

«Россияне хотят знать и понимать, что именно губернатор сделает для улучшения жизни в регионе — завтра, послезавтра, через год. У нас, как показывает практика, хорошо работает система кадрового отбора и обучения, и новая генерация политиков растет, формируется с учетом этого знания», — отметила Федорова.

Одной из центральных тем беседы, считает политолог, была реализация всех поставленных президентом целей национального развития России.

«Сегодня избранные губернаторы получили значимые целеуказания. Президент отметил, что граждане России сейчас доверяют власти, готовы мириться с какими-то временными трудностями и поддерживать текущий курс. И указал губернаторам, что им важно оправдать это доверие и ожидания людей», — подчеркнула Федорова.

Также особое внимание было уделено привлечению в регионы инвестиций. Как пояснила политолог, от их объема зависит рост рабочих мест и социальное самочувствие, потому губернаторы должны занимать более активную позицию в вопросе привлечения инвестиций и «не ждать, пока к ним придут и все предложат».

Кроме того, президент, считает Федорова, вновь дал указание на привлечение в управленческую команду губернаторов ветеранов СВО и предоставление им возможности для профессиональной и личностной реализации.

«Глава государства уже не раз говорил, что участники СВО — будущая новая элита. Интеграция людей с таким опытом, с трепетным и неравнодушным отношением к России, которые были готовы рисковать жизнью за страну, в систему государственного управления — абсолютная необходимость», — отметила Федорова.

Ранее сообщалось, что президент РФ в режиме видеоконференции провел встречу с главами 21 субъекта России, избранными в ходе Единого дня голосования-2025.