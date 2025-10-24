На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эстония отменила экоэкспертизу для объездной дороги на границе с Россией

Эстония отменила экоэкспертизу для ускорения строительства шоссе на границе с РФ
Police and Border Guard Board/Wikimedia Commons

Власти Эстонии решили не проводить оценку воздействия объезда так называемого Саатсеского сапога на окружающую среду, чтобы ускорить строительство объезда автодороги Вярска — Саатсе, частично проходящей на территории России. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта республики, ее цитирует ТАСС.

Уточняется, что в настоящее время эстонские власти в ускоренном порядке разрабатывают проект объезда закрытого участка.

16 октября эстонская сторона приняли решение окончательно запретить движение по автодороге Вярска — Саатсе в районе Саатсеского сапога. По словам министра иностранных дел Эстонии Игоря Таро, движение на этом участке должно быть полностью закрыто. Он добавил, что данная мера необходима для обеспечения безопасности. Для автомобилистов организован объездной маршрут через населенные пункты Вярска, Трески, Мацури и Сесники.

В свою очередь, премьер-министр республики Кристен Михаил отметил, что власти решили ускорить строительство объездной дороги.

«Саатсеский сапог» — участок территории Псковской области, имеющий анклавное расположение внутри эстонских земель в районе деревни Саатсе.

Ранее в Госдуме рассказали, как закрытие дороги Эстонией скажется на жителях Псковской области.

