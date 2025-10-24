На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поздравил спецназовцев ВС России с профессиональным праздником

Путин поздравил спецназ ВС России с 75-летием образования
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратился к спецназу Вооруженных сил (ВС) России и поздравил его с 75-летием. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

«За эти годы бойцы спецназа вписали множество ярких победных страниц в летопись воинской славы Отечества, с честью продолжили и приумножили ратные традиции своих легендарных предшественников», — заявил он.

По словам президента России, на счету спецназа числятся выполнение сложнейших заданий в Афганистане и других «горячих точках», нейтрализация международных террористов, защита крымчан и севастопольцев, которые в 2014 году решили быть вместе с РФ.

Путин добавил, что российский спецназ в ходе спецоперации на Украине сражался на самых опасных участках, отстаивая Донбасс и Новороссию. По словам главы государства, спецназ действует высокопрофессионально, мужественно и решительно.

Президент поблагодарил ветеранов и весь личный состав специальных подразделений за службу, преданность и самоотверженность.

В День спецназа принято поздравлять военнослужащих специального назначения ВС России. Эти бойцы занимаются нейтрализацией террористов и освобождением заложников, диверсионной и антидиверсионной деятельностью, охраной особо важных лиц и объектов критической инфраструктуры. Какова история этого праздника, когда его отмечают и с чем сталкиваются бойцы спецподразделений во время службы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны призвали отмечать День военной полиции 8 февраля.

