В Минобороны призвали отмечать День военной полиции 8 февраля

Минобороны предложило отмечать День военной полиции 8 февраля
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Министерство обороны России предлагает установить в Вооруженных силах РФ День военной полиции и отмечать его 8 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект указа, который подготовило военное ведомство.

«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День военной полиции и отмечать его 8 февраля», — говорится в документе.

В пояснительной записке авторы проекта уточнили, что создание Дня военной полиции окажет положительное влияние на сохранение и приумножение воинских традиций. Помимо этого, день будет знаком признания заслуг ветеранов и военнослужащих, а также послужит свидетельством связи героических традиций различных поколений солдат от петровских времен до настоящего времени.

Дата была выбрана из-за документа «Учреждения для управления большой действующей армией», который 8 февраля 1812 года подписал Александр I. Нормативный акт ввел в действие «Общие правила полевой воинской полиции», ставшие основой правоохранительной деятельности в войсках.

До этого общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов заявил, что отпуск и количество праздничных дней в России необходимо сократить. По его словам, оплачиваемый отпуск необходимо сократить до 21 календарного дня, а новогодние праздники — до шести дней, за которые страна теряет «сотни миллиардов рублей в результате простоя производств».

Ранее Путин поздравил личный состав Космических войск с профессиональным праздником.

