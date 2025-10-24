На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе рассказали о реакции ЕС на позицию Бельгии по использованию активов России

Politico: позиция Бельгии по использованию активов России застала ЕС врасплох
close
Virginia Mayo/AP

Позиция Бельгии по вопросу использования российских активов застала представителей Европейского союза (ЕС) на саммите врасплох. Об этом пишет издание Politico.

«Оппозиция Бельгии застала дипломатов и министров ЕС, а также высокопоставленных лиц, работающих на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, врасплох — ее команда несколько дней уверяла коллег, что они нашли, как развеять обеспокоенность [бельгийского премьер-министра Барта] де Вевера», — говорится в материале.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Бельгия не поддержала экспроприацию активов России, блокированных в ее юрисдикции. В итоговом заявлении саммита ЕС говорится, что Брюссель поддержал обязательство Евросоюза «обеспечить финансирование Украины в 2026–2027 годах». При этом в Бельгии считают, что российские активы должны остаться замороженными до завершения военного конфликта.

24 октября де Вевер заявил, что России необходима компенсация, если Москва сможет вернуть себе право распоряжаться своими замороженными активами в Европе.

Ранее в ЕК опровергли конфискацию активов России в рамках выдачи кредита Киеву.

