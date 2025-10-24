На Западе заявили, что июльские переговоры Путина и Трампа были «лишены теплоты»

WSJ: Путин и Трамп в июле говорили по телефону коротко и без привычной теплоты

Телефонные переговоры президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, которые проходили в июле, были «лишены теплоты», с которой они обычно общались. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник среди высокопоставленных сотрудников Белого дома.

В публикации говорится, что беседа политиков продлилась меньше, чем предыдущие диалоги лидеров.

Издание проанализировало разговор, который состоялся 3 июля.

После разговора президент США заявил, в мирном процессе прогресса нет. Трамп добавил, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Украине, но США должны быть уверены, что им хватит боеприпасов на свои нужды.

При этом в Кремле заявляли, что цели российской специальной военной операции по-прежнему актуальны и будут достигаться «в идеале политико-дипломатическими средствами», однако если это окажется невозможным, боевые действия продолжатся.

Позднее Пентагон объявил, что Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву по указанию Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Белом доме были удивлены новыми санкциями Трампа против России.