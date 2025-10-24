На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили, что июльские переговоры Путина и Трампа были «лишены теплоты»

WSJ: Путин и Трамп в июле говорили по телефону коротко и без привычной теплоты
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Телефонные переговоры президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, которые проходили в июле, были «лишены теплоты», с которой они обычно общались. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник среди высокопоставленных сотрудников Белого дома.

В публикации говорится, что беседа политиков продлилась меньше, чем предыдущие диалоги лидеров.

Издание проанализировало разговор, который состоялся 3 июля.

После разговора президент США заявил, в мирном процессе прогресса нет. Трамп добавил, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Украине, но США должны быть уверены, что им хватит боеприпасов на свои нужды.

При этом в Кремле заявляли, что цели российской специальной военной операции по-прежнему актуальны и будут достигаться «в идеале политико-дипломатическими средствами», однако если это окажется невозможным, боевые действия продолжатся.

Позднее Пентагон объявил, что Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву по указанию Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Белом доме были удивлены новыми санкциями Трампа против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами