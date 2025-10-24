В Белом доме были удивлены новыми санкциями Трампа против России

CNN: в Белом доме были удивлены, как быстро Трамп решил ввести санкции против РФ

В Белом доме удивились скоростью решения президента США Дональда Трампа сменить политику в отношении России и ввести против нее санкции. Об этом сообщает CNN.

«Многие в Белом доме были удивлены тем, как быстро был принят новый пакет санкций. Трамп месяцами говорил советникам, что однажды он решит, что пора принять более жесткие меры в отношении России», — говорится в сообщении телеканала.

Как сообщает CNN, Трамп удивил даже некоторых своих ближайших советников, согласившись ввести санкции против крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла».

23 октября американский президент объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал санкции США попыткой оказать давление на Россию.