В МИД высказались о планах США признать Россию страной-спонсором терроризма

Инициативы о признании России страной-спонсором терроризма направлены на подрыв диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Расцениваем эту законодательную инициативу как попытку подорвать установившийся между Россией и США диалог, в том числе по вопросу воссоединения детей, в силу различных причин потерявших связь со своими родными в ходе конфликта на Украине», — говорится в заявлении.

Захарова добавила, что Россия воспринимает контакты с США как способ содействия воссоединению семей на Украине. По словам дипломата, отношения между Москвой и Вашингтоном также могут позволить донести до мирового сообщества информацию о реальном положении дел.

22 октября комитет сената США по международным отношениям планировал принять пакет из трех законопроектов для усиления давления на Москву. В него вошли инициативы о признании России государством — спонсором терроризма, введении санкций против Китая за поддержку РФ, а также о регулярном финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

