InfoBRICS: действия Трампа не переубедят Россию от своих целей по Украине

Действия президента США Дональда Трампа против России не заставят Москву пересмотреть свои цели по украинскому конфликту. Об этом в статье для InfoBRICS заявил каирский исследователь экономики Ахмед Адель.

По его мнению, американская попытка перехватить инициативу в переговорах не заставит «Москву пересмотреть свои четкие требования по освобождению и признанию новых территорий и Крыма как части России, а также денацификации, демилитаризации и сохранения нейтрального статуса Украины».

Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Кроме того, США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа. Почему Штаты перешли к эскалации с Москвой и как санкции скажутся на российской экономике — в материале «Газеты.Ru».

При этом, по мнению американского президента, процесс урегулирования конфликта на Украине идет «достаточно хорошо». Трамп также потребовал от российской стороны согласиться на прекращение огня по линии фронта, зафиксировав свои нынешние позиции.

Ранее Зеленский заявил, что это он сорвал встречу Трампа с Путиным.