Путин назвал инициатора его встречи с Трампом в Будапеште

Путин: саммит с Трампом в Будапеште был предложен американской стороной

Инициатором встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште были США. Об этом российский лидер сообщил во время общения с журналистами после участия в съезде Русского географического общества (РГО), пишет ТАСС.

Глава российского государства также уточнил, что место проведения встречи также выбирала американская сторона.

Кроме того, Владимир Путин прокомментировал решение Трампа отменить встречу в Будапеште. По мнению российского лидера, речь, скорее всего, идет о переносе саммита.

В среду, 22 октября, президент США Дональд Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным в Будапеште, о которой было объявлено на прошлой неделе. Американский лидер считает, что на этой встрече не удалось бы добиться «того, что нужно». При этом Трамп не исключил, что встреча с Путиным состоится в будущем.

После этого США объявили о введении новых антироссийских санкций против крупнейших российских нефтяных компаний. Они стали первыми во второй период президентства Дональда Трампа.

Ранее Медведев заявил, что Россию вынудили пойти на жесткие меры.