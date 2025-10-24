На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп назвал миллионы американцев «отбросами»

Трамп назвал отбросами участников протестов в США против его политики
Tom Brenner/Reuters

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал участников протестов против политики его администрации как «отбросов». Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с журналистами в Вашингтоне, передает РИА Новости.

Глава американского государства подчеркнул, что, по его мнению, эти люди не представляют интересы страны.

«Я скажу так: эти люди не представляют нашу страну, и не все из них, конечно, но многие — это просто отбросы. Настоящие отбросы. Это проплаченные агитаторы, и они не представляют нашу страну», — сказал Трамп.

На прошлой неделе почти семь миллионов американцев вышли на протесты против политики Дональда Трампа.

Президент США выразил мнение, что к организации антиправительственных протестов No Kings («Нет королям») могут быть причастны миллиардер Джордж Сорос и другие «сумасшедшие левые радикалы». Трамп отметил, что воспринимает происходящее как шутку.

Ранее Трамп опубликовал саркастичное видео о митингах в США.

