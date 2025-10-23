Захарова поинтересовалась выданной США Киеву суммой в пересчете на «коробки с питанием»

Захарова поинтересовалась, сколько еды можно купить на выделенные Киеву деньги

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила оценить объем американской помощи Украине в эквиваленте продовольственных наборов. Так она в своем Telegram-канале прокомментировала сообщения о длинных очередях за бесплатной едой в США.

«Сколько денег США потратили на Зеленского? Сколько это в переводе на «коробки с питанием»?» — написала дипломат.

Поводом для такого комментария стали появившиеся в СМИ фотографии и сообщения о федеральных служащих США, вынужденных стоять в очередях за бесплатным продовольствием из-за приостановки работы правительства (шатдауна).

1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

По словам главы национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета, если остановка работы правительства продолжится, то еженедельные потери американского ВВП могут составить $15 млрд.

По данным CNN, в ноябре около 42 млн жителей США могут лишиться продовольственных талонов из-за продолжающегося шатдауна.

