Новым главой МИД Аргентины стал замминистра экономики страны

Президент Аргентины Хавьер Милей назначил новым главой МИД замминистра экономики, отвечающего за финансы, Пабло Кирно. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прошлым главой МИД был Херардо Вертейн. Он подал в отставку.

«Новым министром иностранных дел станет нынешний замминистра экономики Пабло Кирно - основное звено в построении аргентинского чуда», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что таким решением президент решил углубить связи между МИД и министерством экономики.

До этого президент Аргентины Хавьер Милей заявил о намерении отменить обязательные проверки путей получения валюты гражданами. По его словам, лица, уклоняющиеся от налогов, являются «героями», а не преступниками, поскольку они таким образом уберегали свои средства от преступной власти.

В феврале Милей подарил миллиардеру, главе департамента эффективности правительства США (DOGE) Илону Маску бензопилу для «борьбы против бюрократии».

Ранее президент Аргентины назвал Россию одним из лидеров нового миропорядка.