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Милей подарил Маску символ своей избирательной программы

Президент Аргентины Милей подарил Маску бензопилу для войны против бюрократии
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Jose Luis Magana/AP

Президент Аргентины Хавьер Милей подарил миллиардеру, главе департамента эффективности правительства США (DOGE) Илону Маску бензопилу для «борьбы против бюрократии». Кадры вручения опубликовали на официальном сайте конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне.

После того как Милей вручил Маску бензопилу, тот с энтузиазмом вышел на сцену и продемонстрировал инструмент зрителям.

«Эта бензопила для борьбы с бюрократией! Бензопила!» — закричал Маск, подняв ее над головой.

Кадры Маска с бензопилой быстро набрали популярность в социальных сетях. Сам президент Милей использовал бензопилу как символ своей избирательной кампании на прошедших выборах — аргентинский политик обещал «порезать» высокие государственные расходы и сократить бюрократический аппарат.

Тем временем в Аргентине оппозиционная партия «Союз за родину» решила запустить процедуру импичмента президента страны Хавьера Милея после его публикации о криптовалюте, из-за которой, как утверждают парламентарии, большое количество аргентинцев потеряли деньги.

Ранее стало известно, что президент Аргентины стал гражданином Италии.

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