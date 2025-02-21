Милей подарил Маску символ своей избирательной программы

Президент Аргентины Хавьер Милей подарил миллиардеру, главе департамента эффективности правительства США (DOGE) Илону Маску бензопилу для «борьбы против бюрократии». Кадры вручения опубликовали на официальном сайте конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне.
После того как Милей вручил Маску бензопилу, тот с энтузиазмом вышел на сцену и продемонстрировал инструмент зрителям.
«Эта бензопила для борьбы с бюрократией! Бензопила!» — закричал Маск, подняв ее над головой.
Кадры Маска с бензопилой быстро набрали популярность в социальных сетях. Сам президент Милей использовал бензопилу как символ своей избирательной кампании на прошедших выборах — аргентинский политик обещал «порезать» высокие государственные расходы и сократить бюрократический аппарат.
Тем временем в Аргентине оппозиционная партия «Союз за родину» решила запустить процедуру импичмента президента страны Хавьера Милея после его публикации о криптовалюте, из-за которой, как утверждают парламентарии, большое количество аргентинцев потеряли деньги.
Ранее стало известно, что президент Аргентины стал гражданином Италии.