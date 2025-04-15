Президент Аргентины назвал Россию одним из лидеров нового миропорядка

Лидерами нового миропорядка будут Россия, США и Китай. Об этом в интервью радио Neura заявил президент Аргентины Хавьер Милей.

«Мы видим, что мир сейчас перестраивается. Мирового порядка, который был после Второй мировой войны, сейчас нет. США будут возглавлять Америку, Россия — Евразию, а Китай — Азию в той части, которую не возглавляет Россия», — сказал он.

Милей также заявил, что Европе предстоит тяжелая борьба.

В феврале издание Asia Times писало, что у президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина есть историческая возможность сформировать новый мировой порядок, который будет соответствовать реалиям XXI века.

По мнению авторов, когда Трамп и Путин «разрешат» украинский конфликт, у них появится возможность в тесном сотрудничестве с Китаем войти в историю как соавторы многополярного мира. Три великие державы могли бы сформировать глобальный мировой порядок, подходящий в XXI веке, отмечается в материале.

Ранее политолог Сергей Станкевич заявил, что миром вскоре будет управлять тройка великих держав — Россия, США и Китай.