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В Аргентине могут отменить проверки путей получения валюты

Президент Аргентины Милей допустил отмену проверки путей получения валюты
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о намерении отменить обязательные проверки путей получения валюты гражданами. Такое намерение он обозначил в интервью телеканалу A24, передает ТАСС.

«Вы можете спокойно использовать доллары, и никто не должен просить у вас никаких объяснений», — заявил он.

Сейчас при использовании иностранной валюты в стране бизнесмены могут столкнуться с требованиями предоставить сведения о ее источнике, а операции с долларами могут счесть подозрительными. Милей назвал это «кошмаром».

«ВВП Аргентины составляет $600 млрд, а у аргентинцев под матрасами от $200 млрд до $400 млрд, то есть от 33 до 66% ВВП», — аргументировал свою позицию политик.

По словам Милея, лица, уклоняющиеся от налогов, являются «героями», а не преступниками, поскольку они таким образом уберегали свои средства от преступной власти. На вопрос журналистов о том, не помешает ли отмена проверок борьбе с наркоторговлей и организованной преступностью, глава государства заявил, что борьба с преступностью не должна затрагивать экономику.

До этого Милей анонсировал заключение соглашения о свободной торговле с США.

В ноябре 2024 года сообщалось, что первым из иностранных лидеров, с которыми провел встречу избранный президент США Дональд Трамп, стал аргентинский лидер Хавьер Милей.

Ранее Милей назвал центризм и умеренность глупостью.

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