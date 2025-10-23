В Белом доме рассказали об азиатском турне Трампа

Президент США Дональд Трамп 24 октября отправится в азиатское турне, включающее посещение Малайзии, Японии и Южной Кореи. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт во время брифинга с журналистами, трансляция ее выступления ведется на YouTube.

По словам Левитт, в ходе своего турне американский лидер примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Кроме того, 30 октября состоится встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпинем в Южной Корее. По данным Bloomberg, президент США намерен обсудить с китайским лидером закупки российской нефти со стороны КНР, а также поговорить о том, как положить конец конфликту между Россией и Украиной. Американский лидер выразил уверенность, что Си Цзиньпин будет «очень восприимчив» к его мнению.

22 октября Трамп встретился с журналистами и заявил, что председатель КНР может оказать влияние на ход мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине. В частности, глава Белого дома считает, что Си Цзиньпинь может повлиять на президента РФ Владимира Путина.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на разрешение конфликта на Украине до конца октября.