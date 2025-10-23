На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме рассказали об азиатском турне Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Трамп 24 октября отправится в турне по Азии
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп 24 октября отправится в азиатское турне, включающее посещение Малайзии, Японии и Южной Кореи. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт во время брифинга с журналистами, трансляция ее выступления ведется на YouTube.

По словам Левитт, в ходе своего турне американский лидер примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Кроме того, 30 октября состоится встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпинем в Южной Корее. По данным Bloomberg, президент США намерен обсудить с китайским лидером закупки российской нефти со стороны КНР, а также поговорить о том, как положить конец конфликту между Россией и Украиной. Американский лидер выразил уверенность, что Си Цзиньпин будет «очень восприимчив» к его мнению.

22 октября Трамп встретился с журналистами и заявил, что председатель КНР может оказать влияние на ход мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине. В частности, глава Белого дома считает, что Си Цзиньпинь может повлиять на президента РФ Владимира Путина.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на разрешение конфликта на Украине до конца октября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами