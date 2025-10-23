На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Бразилии объявил о решении баллотироваться на четвертый срок

Лула да Силва сообщил о планах баллотироваться на четвертый срок в 2026 году
Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что собирается принять участие в выборах главы государства, которые пройдут в октябре 2026 года. Его цитирует «Интерфакс».

«Я буду баллотироваться на четвертый срок. Мой мандат завершается в конце 2026 года, но я готовлюсь участвовать в новых выборах», - сказал 79-летний бразильский лидер в ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в Джакарте.

Лула да Силва занимал пост президента два срока подряд с 2003 по 2011 год. Затем одержал победу на выборах в 2022 году, и с 2023 года снова является главой государства.

Согласно конституции Бразилии, президент может занимать этот пост не более двух сроков подряд.

В сентябре Лула да Силва написал открытое эссе для начала «откровенного диалога» с президентом США Дональдом Трампом. Его опубликовала газета The New York Times.

В своем послании бразильский лидер отметил, что за десятилетия ведения переговоров научился выслушивать все стороны и учитывать все интересы.

Ранее президент Бразилии раскрыл, что имеет решающее значение для урегулирования конфликта на Украине.

