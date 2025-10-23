Песков высказался о комментарии Путина по встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин, возможно, прокомментирует отказ американского лидера Дональда Трампа от саммита в Будапеште в четверг вечером. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистом Александром Юнашевым.

«Я надеюсь, что президент найдет возможность прокомментировать», — сказал представитель Кремля.

В среду, 22 октября, Дональд Трамп сообщил об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, о которой было объявлено на прошлой неделе. Американский президент выразил мнение, что на этой встрече не удалось бы добиться «того, что нужно». При этом Трамп не исключил, что встреча с Путиным состоится в будущем.

Глава Белого дома также заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине идет «достаточно хорошо» и потребовал от России согласиться на прекращение огня по линии фронта, зафиксировав свои нынешние позиции.

После этого США объявили о введении новых антироссийских санкций. Они стали первыми во второй период президентства Трампа.

