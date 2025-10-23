СМИ: нежелание Трампа вступать в военный конфликт с Россией ставит НАТО в тупик

WP: НАТО находится в тупике из-за нежелания Трампа вступать в конфликт с Россией

Североатлантический альянс находится «в тупике» из-за нежелания президента США Дональда Трампа вступать в военную конфронтацию с Россией. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Нежелание Трампа вступать в военную конфронтацию с президентом России Владимиром Путиным, даже несмотря на его борьбу с (президентом Венесуэлы Николасом – «Газета.Ru») Мадуро, ставит в тупик союзников США по НАТО», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает WP, европейские лидеры выступили с совместным заявлением, предупреждая об «угрозе со стороны России континенту».

В начале октября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Европа готовится к военному столкновению с Россией. По его словам, учения НАТО у границ РФ принимают все более агрессивный характер.

По его словам, Европа идет по пути эскалации, передавая Украине все более дальнобойное вооружение.

Дипломат отметил, что риски эскалации российско-украинского конфликта очень велики.

Ранее на Западе писали, что Евросоюз выбрал эскалацию отношений с Россией.