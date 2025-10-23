Путин призвал подумать над развитием системы яслей в России

Путин: согласен, что нужно подумать над развитием системы яслей в РФ

Президент России Владимир Путин согласился с предложением подумать над развитием системы яслей в стране. Об этом пишет ТАСС.

«Валентина Ивановна [Матвиенко, спикер Совфеда], сказала про ясли. Полностью согласен, это точно совершенно. Очень важно, чтобы женщина имела возможность вернуться как можно быстрее в профессию, не терять уровень квалификации», — сказал глава государства в ходе заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

На нем же президент Российской Федерации рассказал, что вице-премьер России Татьяна Голикова ему «всю плешь проела» с вопросами поддержки семей с детьми. Он назвал такие действия Голиковой правильными, отметив, что «без этого очень трудно решать демографические проблемы».

В начале октября члены Совета Федерации предложили правительству РФ разработать меры поддержки для молодых матерей до 25 лет с двумя и более детьми, а также для обеспечения жильем молодых, многодетных и студенческих семей. Соответствующие рекомендации Совфеда были направлены в кабмин и регионы.

Ранее Путин призвал популяризировать в России многодетные семьи.