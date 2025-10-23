На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин призвал подумать над развитием системы яслей в России

Путин: согласен, что нужно подумать над развитием системы яслей в РФ
true
true
true
close
Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин согласился с предложением подумать над развитием системы яслей в стране. Об этом пишет ТАСС.

«Валентина Ивановна [Матвиенко, спикер Совфеда], сказала про ясли. Полностью согласен, это точно совершенно. Очень важно, чтобы женщина имела возможность вернуться как можно быстрее в профессию, не терять уровень квалификации», — сказал глава государства в ходе заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

На нем же президент Российской Федерации рассказал, что вице-премьер России Татьяна Голикова ему «всю плешь проела» с вопросами поддержки семей с детьми. Он назвал такие действия Голиковой правильными, отметив, что «без этого очень трудно решать демографические проблемы».

В начале октября члены Совета Федерации предложили правительству РФ разработать меры поддержки для молодых матерей до 25 лет с двумя и более детьми, а также для обеспечения жильем молодых, многодетных и студенческих семей. Соответствующие рекомендации Совфеда были направлены в кабмин и регионы.

Ранее Путин призвал популяризировать в России многодетные семьи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами