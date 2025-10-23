Под санкции ЕС попали еще более 20 россиян и 41 организация

Евросоюз включил 21 человека и 41 организацию в 19-й пакет санкций против России

Евросоюз включил 21 человека и 41 организацию в черный список в рамках 19-го пакета санкций, введенных против России. Об этом говорится в постановлении совета ЕС, пишет ТАСС.

В черный список Европейского союза, в частности, попал помощник заместителя председателя Совета безопасности РФ Олег Осипов, ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов и начальник Главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин.

Таким образом в антироссийские санкционные списки Евросоюза теперь включены 1980 человек и 683 организации.

Как сообщило агентство Reuter, 23 октября Европейский союз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против РФ. В обновленный список включены более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть. Кроме того, рестрикции впервые затрагивают российский газовый сектор и ограничивают перемещение российских дипломатов. МИД Эстонии предупредило, что в Евросоюзе уже начали готовить 20-й пакет ограничений против РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

