Суд в США запретил Трампу вводить Нацгвардию в Чикаго

Судья Северного округа штата Иллинойс Эйприл Перри запретила на неопределенный срок президенту США Дональду Трампу задействовать Национальную гвардию в Чикаго. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление федерального суда.

Федеральная администрация намерена оспорить решение в Верховном суде США. Отмечается, что ряд судов по всей стране заблокировали соответствующее решение главы Белого дома об отправке бойцов Нацгвардии в штаты.

В октябре Трамп распорядился направить 300 бойцов национальной гвардии в штат Иллинойс. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон, Трамп не будет закрывать глаза на беззаконие, охватившее американские города.

9 октября пресс-служба Северного командования ВС США сообщила, что около 500 бойцов Национальной гвардии США прибыли в Чикаго (штат Иллинойс) для обеспечения правопорядка. Сообщалось, что бойцы американской Нацгвардии будут защищать сотрудников иммиграционной и таможенной полиции, а также других сотрудников правительства.

Ранее Трамп захотел посадить в тюрьму мэра Чикаго.