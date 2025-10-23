В МИД России отреагировали на запрет Евросоюза на импорт российского газа

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга назвала «полным мраком» запрет Европейского союза на импорт российского газа. Ее слова приводит РИА Новости.

«Классическая история по реализации философской концепции «назло бабушке отморожу уши»», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что страны ЕС ставят перед собой цель нанести максимальный ущерб топливно-энергетическому комплексу РФ, не обращая внимания на несоответствие этого собственным интересам Евросоюза.

Тем временем председатель Евросовета Антониу Кошта на пресс-подходе перед встречей лидеров стран ЕС заявил, что 19-й пакет антироссийских санкций включает ограничения в отношении российского сжиженного природного газа.

23 октября агентство Reuters сообщило, что Европейский союз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России.

Евросоюз внес в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

23 октября США также ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции Соединенных Штатов затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

В заявлении минфина страны говорится, что «Роснефть» и «Лукойл» включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

Ранее глава минфина США анонсировал усиление санкций против России.